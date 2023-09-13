Тарасова: абсолютно согласна с Путиным и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась с позицией президента РФ Владимира Путина в вопросе участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

12 сентября Путин заявил, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде 2024 года без подписания деклараций.