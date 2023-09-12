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«Матч ТВ»: СКР согласовал переход конькобежек Голубевой и Силаевой в Казахстан

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Союз конькобежцев России (СКР) согласовал переход Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в Казахстан.
«Матч ТВ»: СКР согласовал переход конькобежек Голубевой и Силаевой в Казахстан
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Спортсменки уже тренируются в составе казахстанской национальной команды, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что карантин на переход составляет два года и отсчитывается с 3 июля 2023 года.

7 июля исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что переход Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не продлевать полномочия президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в комиссии по олимпийской программе является сугубо конъюнктурным.

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