В Казахстане заявили, что переход Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России
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«Почётный президент нашей федерации Крылов Василий Леонидович связался с Гуляевым. Они переговорили. Он сразу согласился, сказал, что препятствовать не будет. Гуляев одобрил наш список, только после этого мы начали переговоры непосредственно со спортсменами», — приводит слова Бесбаева РИА Новости.
5 июля Гуляев заявил, что Союз конькобежцев России ещё не одобрял переход Голубевой.
Ранее сообщалось, что ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку.