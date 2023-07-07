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В Казахстане заявили, что переход Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России

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Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что переход Елизаветы Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
В Казахстане заявили, что переход Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России
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  • © Jean Catuffe

«Почётный президент нашей федерации Крылов Василий Леонидович связался с Гуляевым. Они переговорили. Он сразу согласился, сказал, что препятствовать не будет. Гуляев одобрил наш список, только после этого мы начали переговоры непосредственно со спортсменами», — приводит слова Бесбаева РИА Новости.

5 июля Гуляев заявил, что Союз конькобежцев России ещё не одобрял переход Голубевой.

Ранее сообщалось, что ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку.

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