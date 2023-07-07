В Казахстане заявили, что переход Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что переход Елизаветы Голубевой одобрил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Почётный президент нашей федерации Крылов Василий Леонидович связался с Гуляевым. Они переговорили. Он сразу согласился, сказал, что препятствовать не будет. Гуляев одобрил наш список, только после этого мы начали переговоры непосредственно со спортсменами», — приводит слова Бесбаева РИА Новости.

5 июля Гуляев заявил, что Союз конькобежцев России ещё не одобрял переход Голубевой.

Ранее сообщалось, что ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку.