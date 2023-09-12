Колобков назвал конъюнктурным решением невключение Позднякова в комиссию МОК
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Решение МОК сугубо конъюнктурное. ОКР и наши представители, безусловно, являются очень уважаемыми спортивными чиновниками, а сам Поздняков ещё и известный спортсмен, имеющий колоссальный опыт», — цитирует Колобкова РИА Новости.
10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе. Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Колобков прокомментировал попадание двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обновлённый состав комиссии спортсменов МОК.