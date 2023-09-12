Колобков назвал конъюнктурным решением невключение Позднякова в комиссию МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не продлевать полномочия президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в комиссии по олимпийской программе является сугубо конъюнктурным.

«Решение МОК сугубо конъюнктурное. ОКР и наши представители, безусловно, являются очень уважаемыми спортивными чиновниками, а сам Поздняков ещё и известный спортсмен, имеющий колоссальный опыт», — цитирует Колобкова РИА Новости.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе. Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Колобков прокомментировал попадание двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обновлённый состав комиссии спортсменов МОК.