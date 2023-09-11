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Владельцы «Ювентуса» опровергли информацию о продаже клуба

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Холдинг семьи предпринимателей Аньелли Exor, которому принадлежит «Ювентус», прокомментировал информацию касательно продажи клуба.
Владельцы «Ювентуса» опровергли информацию о продаже клуба
  • Gettyimages.ru

«Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи «Ювентуса», лишены всякого основания», — приводит слова представителя компании ANSA.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Ювентус» из еврокубков на один год. Туринский клуб также заплатит штраф в размере €20 млн. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выставлен на продажу.

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