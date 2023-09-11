Владельцы «Ювентуса» опровергли информацию о продаже клуба

Холдинг семьи предпринимателей Аньелли Exor, которому принадлежит «Ювентус», прокомментировал информацию касательно продажи клуба.

«Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи «Ювентуса», лишены всякого основания», — приводит слова представителя компании ANSA.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Ювентус» из еврокубков на один год. Туринский клуб также заплатит штраф в размере €20 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выставлен на продажу.