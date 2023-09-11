Il Giornale: «Ювентус» выставлен на продажу

Владельцы «Ювентуса», семья предпринимателей Аньелли, приняли решение выставить футбольный клуб на продажу.

Как сообщает Il Giornale, владельцы готовятся продать клуб из-за финансовых проблем, судебных тяжб и прошлогоднего ухода с поста президента Андреа Аньелли.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Ювентус» из еврокубков на один год. Туринский клуб также заплатит штраф в размере €20 млн.

Ранее Федерация футбола Италии сократила дисквалификацию бывшего президента «Ювентуса».