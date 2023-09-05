Карпин не стал осуждать футболистов за смену спортивного гражданства

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду.

«С Севикяном не общался. Неизвестно, потеря ли это для команды. Прямо сейчас Эдгар не играл бы в основной сборной», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер ответил на вопрос о том, как относится к смене спортивного гражданства у футболистов.

«Я их не осуждаю. У них есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — сказал он.

Напомним, что 22-летний россиянин принял решение выступать за сборную Армении.

Ранее Карпин заявил, что не знает, когда сборную России вернут на международные турниры.