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Карпин не стал осуждать футболистов за смену спортивного гражданства

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду.
Карпин не стал осуждать футболистов за смену спортивного гражданства
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«С Севикяном не общался. Неизвестно, потеря ли это для команды. Прямо сейчас Эдгар не играл бы в основной сборной», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер ответил на вопрос о том, как относится к смене спортивного гражданства у футболистов.

«Я их не осуждаю. У них есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — сказал он.

Напомним, что 22-летний россиянин принял решение выступать за сборную Армении.

Ранее Карпин заявил, что не знает, когда сборную России вернут на международные турниры.

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