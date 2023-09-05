Карпин не стал осуждать футболистов за смену спортивного гражданства
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«С Севикяном не общался. Неизвестно, потеря ли это для команды. Прямо сейчас Эдгар не играл бы в основной сборной», — приводит слова Карпина Sport24.
Тренер ответил на вопрос о том, как относится к смене спортивного гражданства у футболистов.
«Я их не осуждаю. У них есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — сказал он.
Напомним, что 22-летний россиянин принял решение выступать за сборную Армении.
Ранее Карпин заявил, что не знает, когда сборную России вернут на международные турниры.