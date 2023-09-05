Карпин не знает, когда сборную России вернут на международные турниры

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возвращении национальной команды на международные соревнования.

«Я без понятия, когда нас вернут. Не имею представления. Всё в тумане», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер ответил на вопрос о том, какие спортивные задачи решает национальная команда.

«А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники — Египет и Катар, которых мы хотим победить. Это ближайшая перспектива», — сказал он.

7 и 11 сентября сборная России сыграет с Египтом, а 12-го — с Катаром.

Ранее сообщалось, что шесть новых футболистов вызваны в расположение сборной России.