Карпин не знает, когда сборную России вернут на международные турниры
- РИА Новости
«Я без понятия, когда нас вернут. Не имею представления. Всё в тумане», — приводит слова Карпина Sport24.
Тренер ответил на вопрос о том, какие спортивные задачи решает национальная команда.
«А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники — Египет и Катар, которых мы хотим победить. Это ближайшая перспектива», — сказал он.
7 и 11 сентября сборная России сыграет с Египтом, а 12-го — с Катаром.
Ранее сообщалось, что шесть новых футболистов вызваны в расположение сборной России.