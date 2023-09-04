Шесть новых игроков вызваны в расположение сборной России

В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Росиии футболистов произошли изменения.

Тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор Михаила Кержакова и Александра Коваленко из петербургского «Зенита», Никиту Салтыкова и Владислава Шитова из самарских «Крыльев Советов», Данилу Прохина из «Ростова» и Даниила Кузнецова из казанского «Рубина».

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал своё прибытие в расположение национальной команды.