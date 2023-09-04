Узнать больше

Шесть новых игроков вызваны в расположение сборной России

Короткая ссылка
В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Росиии футболистов произошли изменения.
Шесть новых игроков вызваны в расположение сборной России
  • РИА Новости

Тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор Михаила Кержакова и Александра Коваленко из петербургского «Зенита», Никиту Салтыкова и Владислава Шитова из самарских «Крыльев Советов», Данилу Прохина из «Ростова» и Даниила Кузнецова из казанского «Рубина».

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал своё прибытие в расположение национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить