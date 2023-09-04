Головин признался, что не знает многих игроков в сборной России
- AFP
- © JEFF PACHOUD
«Состав сборной? Из друзей там будут Чалов, Обляков, Помазун… Ну а так много с кем общаюсь. Но скажу честно, много кого вообще не знаю. Очень много новеньких», — заявил Головин пресс-службе команды.
30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.
3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.
Ранее сообщалось, что Головин прибыл в Россию для участия в сборе национальной команды.