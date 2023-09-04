Головин признался, что не знает многих игроков в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал своё прибытие в расположение национальной команды.

«Состав сборной? Из друзей там будут Чалов, Обляков, Помазун… Ну а так много с кем общаюсь. Но скажу честно, много кого вообще не знаю. Очень много новеньких», — заявил Головин пресс-службе команды.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее сообщалось, что Головин прибыл в Россию для участия в сборе национальной команды.