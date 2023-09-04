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Энрике отреагировал на слова Неймара о «пережитом аде» в ПСЖ

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на слова бывшего нападающего команды Неймара.
Энрике отреагировал на слова Неймара о «пережитом аде» в ПСЖ
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Слова Неймара о том, что он и Месси жили в «аду» в ПСЖ? Это личный опыт, я не хочу вдаваться в подробности. Могу рассказать о своём опыте: я в полном восторге, чувствую, что руковожу уникальным клубом», — цитирует Энрике PSG Report.

3 сентября Неймар заявил, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления в клубе, и отметил, что «в Париже аргентинец ощутил, что такое ад». 

В настоящий момент бразилец выступает в клубе Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», а аргентинец — в «Интер Майами».

Ранее Роберт Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про «ад» для Месси в ПСЖ.

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