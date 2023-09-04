Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в ПСЖ
«Я называю это — быть плаксами. Быть профессиональным футболистом — это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу», — цитирует Пиреса GFFN.
3 сентября Неймар заявил, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления в клубе, и отметил, что «в Париже аргентинец ощутил, что такое ад».
Летом Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.
Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.