Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в ПСЖ

Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес раскритиковал нападающего «Аль-Хиляля» Неймара за сравнение «Пари Сен-Жермен» с адом.

«Я называю это — быть плаксами. Быть профессиональным футболистом — это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу», — цитирует Пиреса GFFN.

3 сентября Неймар заявил, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления в клубе, и отметил, что «в Париже аргентинец ощутил, что такое ад».

Летом Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.