IIHF выступит с заявлением по поводу участия Федотова по окончании матча ЦСКА — «Ак Барс»

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация выступит с заявлением по поводу участия вратаря ЦСКА Ивана Федотова в стартовом матче сезона КХЛ.

«IIHF выступит с заявлением по окончании матча», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее Алексей Морозов высказался о том, что Федотов попал в заявку ЦСКА.