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Профессиональная женская футбольная лига Испании потребовала дисквалифицировать Рубиалеса

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Профессиональная женская футбольная лига Испании (FPF) потребовала от Высшего совета по делам спорта (CSD) применить дисциплинарные санкции по отношению к президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луису Рубиалесу после инцидента с Дженнифер Эрмосо.

FPF подала жалобу в CSD с требованием дисквалифицировать главу RFEF, сообщает пресс-служба лиги.

«Дело не только в поцелуях. Это беспрецедентный международный позор для испанского спорта и мирового женского футбола. Мы не можем допустить, чтобы этот эпизод остался без последствий», — говорится в заявлении FPF.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Эрмосо 23 августа призвала принять меры против Рубиалеса после поцелуя.

Ранее Тамара Рамос, бывшая коллега Рубиалеса, напомнила, что в 2017 году обвинила главу RFEF в сексуальных домогательствах.

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