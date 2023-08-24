Бывшая коллега напомнила, что в 2017 году обвинила главу RFEF в сексуальных домогательствах
«Я ничуть не удивлена произошедшим, потому что я знаю его много лет и настрадалась от него», — заявила Рамос в эфире El programa del verano на Telecinco.
По словам Рамос, Рубиалес интересовался при всех, какого цвета у неё нижнее белье.
«Мне было трудно ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного, и с учётом той власти, которой он обладал и обладает до сих пор», — рассказала она.
Рамос занимала пост директора по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE), когда её возглавлял Рубиалес. Тамара подала на спортивного чиновника иск в 2017 году за сексуальные домогательства. В итоге было достигнуто досудебное соглашение по делу о харассменте.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее Эрмосо призвала принять меры против Рубиалеса после поцелуя.