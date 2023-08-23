Эрмосо призвала принять меры против главы RFEF Рубиалеса после поцелуя

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо считает неприемлемым поведение президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал её после финала чемпионата мира 2023 года.

«Мы твёрдо и решительно осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин, и работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными», — цитирует Эрмосу испанский интернет-портал Sport.

Она подчеркнула, что просит RFEF внедрить необходимые протоколы, чтобы защитить права футболисток.

«Необходимо продолжать продвигаться в борьбе за равенство», — добавила Эрмос.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории мундиаля. Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0. В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона.

Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.