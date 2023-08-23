Эрмосо призвала принять меры против главы RFEF Рубиалеса после поцелуя
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«Мы твёрдо и решительно осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин, и работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными», — цитирует Эрмосу испанский интернет-портал Sport.
Она подчеркнула, что просит RFEF внедрить необходимые протоколы, чтобы защитить права футболисток.
«Необходимо продолжать продвигаться в борьбе за равенство», — добавила Эрмос.
Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории мундиаля. Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0. В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона.
Напомним, что во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой.