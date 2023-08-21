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В ВФЛА прокомментировали ситуацию с переходом российской бегуньи Богдановой в США

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В пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что российская бегунья Алсу Леннеман (ранее Богданова) не представляла национальную команду и не подавала запрос на смену спортивного гражданства.
В ВФЛА прокомментировали ситуацию с переходом российской бегуньи Богдановой в США
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«По имеющейся у нас информации, Богданова несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает с мужем в США. Она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА запрос на смену спортивного гражданства», — приводит слова пресс-службы ВФЛА «Матч ТВ».

В июне 2023 года 29-летняя атлетка стала восьмой на турнире в канадском Виндзоре в беге на 1500 м. Леннеман последний раз выступала в России в 2019 году на Кубке губернатора в Новочебоксарске, после чего переехала жить в США.

Ранее сообщалось, что World Athletics разрешила Богдановой выступать за США.

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