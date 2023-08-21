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World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила российской бегунье Алсу Леннеман (ранее Богданова) представлять США.
World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia Ltd

Согласно данным профиля спортсменки на сайте World Athletics, бегунья получила право выступать за США 28 июня.

В июне 2023 года 29-летняя атлетка стала восьмой на турнире в канадском Виндзоре в беге на 1500 м. Леннеман последний раз выступала в России в 2019 году на Кубке губернатора в Новочебоксарске, после чего переехала жить в США.

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о словах главы World Athletics Себастьяна Коу.

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