World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила российской бегунье Алсу Леннеман (ранее Богданова) представлять США.

Согласно данным профиля спортсменки на сайте World Athletics, бегунья получила право выступать за США 28 июня.

В июне 2023 года 29-летняя атлетка стала восьмой на турнире в канадском Виндзоре в беге на 1500 м. Леннеман последний раз выступала в России в 2019 году на Кубке губернатора в Новочебоксарске, после чего переехала жить в США.

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о словах главы World Athletics Себастьяна Коу.