Плеттенберг: Азмун может перейти в «Милан», футболист и клуб заинтересованы в трансфере

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в «Милан» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях, итальянский клуб заинтересован в приобретении Азмуна. Иранский нападающий в свою очередь также готов перейти в «Милан».

18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим.

Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.