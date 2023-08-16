Уайт заявил, что Цукерберг хочет провести поединок в UFC
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«Я с первого дня говорил, что Марк очень серьёзный парень. Он любит спорт и упорно тренируется. Я верю, что он серьёзно настроен насчёт поединка в UFC», — приводит слова Уайта TMZ Sports.
Напомним, что Цукерберг готовится к поединку с Маском. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.
Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.
Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее.