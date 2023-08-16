Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что предприниматель Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее.

«Краткое описание: я пошутил в Twitter о бое против Цукерберга. Марк сказал: «Пришли мне локацию». Италия любезно предложила Колизей. Марк отказался. Я предложил его дом в качестве «безопасного места». К сожалению, он… гм… путешествовал. Есть место, в котором он готов драться?» — написал Маск в социальной сети.

По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Маск обнародовал личную переписку с Цукербергом по поводу боя.