Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова излечилась от рака

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что излечилась от рака.

«После трёх месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ всё чисто! Опухолей нет!» — написала Бобровникова в соцсетях.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина. В июле Бобровникова завершила карьеру.

В составе сборной России россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Она шестикратная чемпионка России, семикратная победительница Кубка России.

Ранее Бобровникова рассказала о борьбе с раком.