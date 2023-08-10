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Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова излечилась от рака

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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что излечилась от рака.
Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова излечилась от рака
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«После трёх месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ всё чисто! Опухолей нет!» — написала Бобровникова в соцсетях.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина. В июле Бобровникова завершила карьеру.

В составе сборной России россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Она шестикратная чемпионка России, семикратная победительница Кубка России.

Ранее Бобровникова рассказала о борьбе с раком.

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