Бобровникова: я выздоравливаю от рака

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала о борьбе с раком.

«Я прошла четыре химиотерапии. Утром я сделала КТ и с нетерпением ждала расшифровки! Они сказали, что это частичная ремиссия. Итог: я продолжаю свой курс химиотерапии, я на финишной прямой, но в душе порхают бабочки от удовольствия. Я выздоравливаю от рака!» — написала она в соцсетях.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина.

Ранее сообщалось, что борющаяся с онкологией олимпийская чемпионка Бобровникова постриглась налысо.