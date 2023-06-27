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Бобровникова: я выздоравливаю от рака

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Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала о борьбе с раком.
Бобровникова: я выздоравливаю от рака
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я прошла четыре химиотерапии. Утром я сделала КТ и с нетерпением ждала расшифровки! Они сказали, что это частичная ремиссия. Итог: я продолжаю свой курс химиотерапии, я на финишной прямой, но в душе порхают бабочки от удовольствия. Я выздоравливаю от рака!» — написала она в соцсетях.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина. 

Ранее сообщалось, что борющаяся с онкологией олимпийская чемпионка Бобровникова постриглась налысо.

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