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Олимпийская чемпионка Бобровникова, борющаяся с онкологией, постриглась налысо

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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 гандболистка Владлена Бобровникова выложила видео, на котором её подстригают налысо.

«Честно, тяжело было решиться на этот шаг! Мы пришли с Фе домой после моего прощание с гандболом. Я ему говорю: давай, сегодня я готова! Он все понимал и любящими руками побрил меня налысо», — написала спортсменка под видео.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина. 

Ранее тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выразил слова поддержки Бобровниковой.

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