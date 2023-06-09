Олимпийская чемпионка Бобровникова, борющаяся с онкологией, постриглась налысо

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 гандболистка Владлена Бобровникова выложила видео, на котором её подстригают налысо.

«Честно, тяжело было решиться на этот шаг! Мы пришли с Фе домой после моего прощание с гандболом. Я ему говорю: давай, сегодня я готова! Он все понимал и любящими руками побрил меня налысо», — написала спортсменка под видео.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина.

Ранее тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выразил слова поддержки Бобровниковой.