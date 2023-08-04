Российская волейболистка Антропова сменила гражданство на итальянское

Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии.

«По предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози Совет министров принял решение о предоставлении гражданства Италии Екатерине Антроповой», — сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

В 2017 году Антропова входила в расширенный состав юношеской сборной России U16. С 2021 года волейболистка выступает за итальянский «Савино Дель Бене», в составе которого выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола — 2023, вторые по значимости европейские клубные турниры.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство на словенское.