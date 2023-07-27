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Российский гроссмейстер Федосеев сменил спортивное гражданство на словенское

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Российский шахматист Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство.
Российский гроссмейстер Федосеев сменил спортивное гражданство на словенское
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE), 28-летний гроссмейстер будет выступать под флагом Словении.

Переход Федосеева под флаг другой страны был зарегистрирован 26 июля. С 27-го числа он может выступать за Словению.

В настоящее время шахматист с 2676 очками занимает 60-е место в мировом рейтинге FIDE.

Ранее сообщалось, что украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпустили из страны для участия в Кубке мира в Баку.

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