КХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата в связи с просьбой «Спартака»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе трёх матчей регулярного чемпионата сезона-2023/24 в связи с просьбой московского «Спартака».

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, с 30 сентября на 5 декабря 2023 года перенесён матч между челябинским «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком», с 19 января 2024 года на 30 сентября 2023-го — встреча «Трактора» со «Спартаком», с 4 февраля на 19 января 2024-го — игра красно-белых с омским «Авангардом».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2023 года матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина — московским ЦСКА — и казанским «Ак Барсом».

Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал о работе с документацией по контракту российского вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.