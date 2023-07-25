Костомаров опубликовал видео встречи с детьми в аэропорту

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео с детьми в аэропорту.

«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — написал Костомаров в своём Telegram-канале.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров рассказал, как адаптируется к новой жизни после выписки из больницы.