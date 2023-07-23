Личка: Паршивлюк будет капитаном «Динамо» в матче с «Пари НН»
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«На матч с «Пари НН» капитаном будет Сергей Паршивлюк», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».
Чешский специалист подчеркнул, что у российских игроков тоже есть шанс. По его словам, бывший капитан Даниил Фомин «очень классный человек, спокойный».
«Но иногда в раздевалке, когда не всё идёт как надо, игроки должны уметь сказать, что думают», — приводит слова Лички РИА Новости.
«Динамо» в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3) на поле выводил Фабиан Бальбуэна.
Фомин накануне заявил, что Бальбуэна не смог победить в голосовании.
Ранее Личка сообщил, что парагваец стал капитаном «Динамо» по итогам голосования.