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Личка сообщил, что Бальбуэна стал капитаном «Динамо» по итогам голосования

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна заслужил стать капитаном московской команды после возвращения в Россию.
Личка сообщил, что Бальбуэна стал капитаном «Динамо» по итогам голосования
  • РИА Новости

«Было командное голосование — каждый выбрал своего и преимущество было у Бальбуэны», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Чешский специалист также подчеркнул, что Бальбуэна не сбегал из России в 2022 году.

«Он не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», — добавил Личка.

Бывший капитан «Динамо» Даниил Фомин накануне заявил, что Бальбуэна не смог победить в голосовании.

10 июля 2022-го парагваец решил приостановить контракт с «Динамо», воспользовавшись специальным правилом ФИФА. Футболист провёл год в бразильском «Коринтиансе». 

Ранее Бальбуэна сообщил, что всегда хотел вернуться в Россию.

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