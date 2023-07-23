Личка сообщил, что Бальбуэна стал капитаном «Динамо» по итогам голосования
- РИА Новости
«Было командное голосование — каждый выбрал своего и преимущество было у Бальбуэны», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Чешский специалист также подчеркнул, что Бальбуэна не сбегал из России в 2022 году.
«Он не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», — добавил Личка.
Бывший капитан «Динамо» Даниил Фомин накануне заявил, что Бальбуэна не смог победить в голосовании.
10 июля 2022-го парагваец решил приостановить контракт с «Динамо», воспользовавшись специальным правилом ФИФА. Футболист провёл год в бразильском «Коринтиансе».
Ранее Бальбуэна сообщил, что всегда хотел вернуться в Россию.