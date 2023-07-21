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Бальбуэна сообщил, что всегда хотел вернуться в Россию

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Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал понять, что планировал вновь начать играть в чемпионате России по футболу.

«Если бы я не хотел вернуться, я бы сейчас тут не стоял. У меня не было проблем, я просто хотел вернуться в Россию», — цитирует Бальбуэну «Матч ТВ». 

Парагваец присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей. 10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что возвращение Бальбуэны — усиление для «Динамо».

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