Кирьяков: возвращение Бальбуэны — усиление для «Динамо»

Бывший российский нападающий Сергей Кирьяков высказался о возвращении защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны в расположение клуба.

«Возвращение Бальбуэны — усиление для «Динамо» к предстоящему сезону. В том году было много вопросов по игре в обороне. Прежде всего здесь стоит задача усилить позицию центрального защитника и стабилизировать игру в обороне», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Парагваец присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не продлит контракт с Шуниным.