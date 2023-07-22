Фомин заявил, что Бальбуэна не победил в голосовании при выборе капитана «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что нового капитана команды выбрал главный тренер Марцел Личка.

«Бальбуэна победил в голосовании? Нет. Решение принято тренером. Мы его приняли и уважаем. Мы двигаемся с капитаном и с тренером вперёд», — цитирует Фомина «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек сборной России дал понять, что был расстроен потерей капитанской повязки.

21 июня стало известно, что Фабиану Бальбуэне было доверено руководить командой на поле во время матчей.

Парагваец присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей. 10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Ранее Бальбуэна сообщил, что всегда хотел вернуться в Россию.











