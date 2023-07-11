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Тарасова: мужское катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряного призёра Олимпиады Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды — только Миша потеряет. Мишин лучше знает ситуацию с ним, он его тренер. Да, международных стартов нет, но, наверное, он не смог его мотивировать», — цитирует Тарасову Sport24.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин трогательно обратился к Коляде.

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