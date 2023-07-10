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Клаудиньо — о своей травме: всё хорошо

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал травму, полученную в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче».
Клаудиньо — о своей травме: всё хорошо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Слава богу, всё хорошо», — написал Клаудиньо в соцсети.

Бразилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева. Футболист может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Клаудиньо получил ушиб.

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