Клаудиньо — о своей травме: всё хорошо
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«Слава богу, всё хорошо», — написал Клаудиньо в соцсети.
Бразилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева. Футболист может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Клаудиньо получил ушиб.