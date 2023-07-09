Семак заявил, что Клаудиньо получил ушиб в матче с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме нападающего Клаудиньо, которую он получил в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче».

«У Клаудиньо — ушиб. Насколько он серьёзен, и есть ли там что-то кроме ушиба, узнаем завтра», — заявил Семак на пресс-конференции.

Б️разилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева. Футболист может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее тренер «Фенербахче» Исмаил Картал поделился эмоциями от поражения в матче Кубка PARI Премьер с «Зенитом».