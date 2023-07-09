Тренер «Фенербахче» Картал поздравил «Зенит» с победой в матче Кубка PARI Премьер

Тренер «Фенербахче» Исмаил Картал поделился эмоциями от поражения в матче Кубка PARI Премьер с петербургским «Зенитом».

«Это была хорошая игра для обеих команд. Мы тренировались всего шесть дней. Я поздравляю «Зенит» с победой в серии пенальти. Моя команда не готова на 100%, но после этого турнира, я надеюсь, мы будем играть лучше», — заявил Картал на пресс-конференции.

Он также отметил, что на стадион пришли 35—40 тыс. болельщиков, что говорит о высоком уровне игры и о проявленном интересе. По его словам, созданная на стадионе атмосфера мотивировала футболистов.

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти выиграли футболисты «Зенита» — 4:3.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался в товарищеской игре с «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.