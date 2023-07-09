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Клаудиньо получил травму в начале товарищеского матча с «Фенербахче»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался в товарищеской игре с «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.
Клаудиньо получил травму в начале товарищеского матча с «Фенербахче»
  • РИА Новости

Б️разилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева.

Отмечается, что бразилец может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

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