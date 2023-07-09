Клаудиньо получил травму в начале товарищеского матча с «Фенербахче»
- РИА Новости
Б️разилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева.
Отмечается, что бразилец может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.