Клаудиньо получил травму в начале товарищеского матча с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался в товарищеской игре с «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

Б️разилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева.

Отмечается, что бразилец может пропустить матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.