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Авербух: не исключено, что Костомаров вернётся на лёд

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Продюсер и хореограф Илья Авербух допустил, что олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров может вернуться в спорт.
Авербух: не исключено, что Костомаров вернётся на лёд
  • РИА Новости

«Мы придумаем, что сделать, конечно. Я уже думаю над тем, что ему будет ближе… Не исключаю, что это будет и выход на лёд. Это моя банда, семья», — приводит слова Авербуха «СтарХит».

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

По информации ТАСС, фигурист по-прежнему в реанимации. К протезированию рук пока ещё не приступали.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня спортсмен выложил в социальных сетях первое видео с тренировки на протезах.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление Костомарова.

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