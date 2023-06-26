Навка: верю, что Костомаров ещё выйдет на лёд — у него много прекрасного впереди

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о тренировке своего партнёра Романа Костомарова.

«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. У него ещё много прекрасного и интересного впереди. И я, как никто другой, верю в то, что он выйдет ещё на лёд», — цитирует Навку Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.

Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о физической форме Костомарова.