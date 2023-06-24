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Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян

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Спортсмены из России и Белоруссии не смогут в ближайшее время принимать участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC).
Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков, сообщает Inside the Games.

Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.

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