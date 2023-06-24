Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян

Спортсмены из России и Белоруссии не смогут в ближайшее время принимать участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC).

© РИА Новости / Михаил Мокрушин