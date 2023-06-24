Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян
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EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков, сообщает Inside the Games.
Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.
Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.