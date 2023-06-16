В «Локомотиве» назвали неудовлетворительным результат команды в сезоне-2022/23

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги сезона-2022/23.

«Восьмое место никак не может устраивать. Можно констатировать, что результат сезона неудовлетворительный», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

По итогам сезона «Локомотив» набрал 45 очков и занял восьмое место в чемпионате России.

Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее Нагорных выразил уверенность в том, что форвард Артём Дзюба сможет достичь целей для пролонгации соглашения с клубом ещё на один сезон.