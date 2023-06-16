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В «Локомотиве» назвали неудовлетворительным результат команды в сезоне-2022/23

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги сезона-2022/23.
В «Локомотиве» назвали неудовлетворительным результат команды в сезоне-2022/23
  • РИА Новости

«Восьмое место никак не может устраивать. Можно констатировать, что результат сезона неудовлетворительный», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

По итогам сезона «Локомотив» набрал 45 очков и занял восьмое место в чемпионате России.

Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее Нагорных выразил уверенность в том, что форвард Артём Дзюба сможет достичь целей для пролонгации соглашения с клубом ещё на один сезон.

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