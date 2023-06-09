Le Parisien: вратаря ПСЖ Рико снова ввели в искусственную кому

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико снова введён в состояние искусственной комы.

Об этом сообщает Le Parisien.

7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в ПСЖ.