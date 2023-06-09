Le Parisien: вратаря ПСЖ Рико снова ввели в искусственную кому
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Об этом сообщает Le Parisien.
7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в ПСЖ.