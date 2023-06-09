Get French Football News: Гюндоган находится в списке трансферных целей ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Немецкий хавбек является одной из целей ПСЖ для укрепления полузащиты, сообщает Get French Football News.

Сам футболист хочет перейти в «Барселону».

Действующий контракт 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан принял решение отказаться от предложения стать главным тренером ПСЖ.