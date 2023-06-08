Mundo Deportivo: Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан принял решение отказаться от предложения стать главным тренером ПСЖ.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство ПСЖ находится в поисках главного тренера, несмотря на действующий контракт с нынешним специалистом Кристофом Галтье. Владельцы клуба давно хотели бы видеть на этом посту Зидана, но француз каждый раз отвечал отказом.

В тренерской карьере Зизу значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

По информации Le Parisien, во вторник, 6 июня, спортивный директор французского клуба Луис Кампос сообщил об увольнении Галтье.

По информации источника, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник мюнхенской «Баварии» немец Юлиан Нагельсман.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой €75 млн в год.