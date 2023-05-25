Foot Mercato: Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой €75 млн в год

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре».

50-летний француз отказался возглавить аравийский клуб с контрактом с зарплатой €150 млн за два сезона, сообщает Foot Mercato.

Издание утверждает, что кандидатуру Зидана лично одобрил Криштиану Роналду.

В тренерской карьере Зизу значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В качестве футболиста француз выступал за мадридский клуб, «Канн», «Бордо», «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».