Foot Mercato: Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой €75 млн в год
50-летний француз отказался возглавить аравийский клуб с контрактом с зарплатой €150 млн за два сезона, сообщает Foot Mercato.
Издание утверждает, что кандидатуру Зидана лично одобрил Криштиану Роналду.
В тренерской карьере Зизу значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
В качестве футболиста француз выступал за мадридский клуб, «Канн», «Бордо», «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».