RMC Sport: Зидан может возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус».

Как сообщает RMC Sport, Зидан не хочет в третий раз возглавлять «Реал», а его приоритетом является работа в «Ювентусе», за который он раньше играл.

По информации источника, француз хотел бы посвятить себя долгосрочному проекту и его не пугает возможное отсутствие еврокубков.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан готов возглавить «Реал» при двух условиях.