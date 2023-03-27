Источник: Зидан готов возглавить «Реал» при двух условиях

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский клуб.

По информации Defensa Central, француз вернётся в клуб, если в его тренерский штаб войдёт Грегори Дюпон, а также при условии, что Эден Азар не покинет команду.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан намекнул, что вскоре может вернуться к тренерской работе.