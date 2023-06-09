Агент Дивеева: Игорь пока не продлил контракт с ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин отреагировал на информацию о продлении контракта с клубом.

«Как могу прокомментировать продление контракта? Пока никак, Дивеев пока не продлил его. В принципе договор практически согласован, но не подписан», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

9 июня журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до лета 2028 года.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере.