Карпов: ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до лета 2028 года

Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, новое соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, зарплата защитника составит €1,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере.